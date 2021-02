Cele mai nonconformiste restaurante McDonald’s din lume

Știai ca in lume exista peste 36.000 de restaurante McDonald’s, in mai bine de 100 de țari? Cu toate ca majoritatea arata aproape identic, cateva restaurante ies cu totul și cu totul din tipare – de la locație și pana la design. Text de Ioana Calin. Iata cum arata cele mai neobișnuite restaurante McDonald’s din lume, devenite de-a lungul timpului adevarate destinații turistice! Vezi toate imaginile in GALERIA FOTO! McDonald’s Downey, California Al treilea restaurant McDonald’s deschis in lume, care inca mai funcționeaza. Construit in 1953, aici putem intalni chiar și in ziua de azi prima mascota…