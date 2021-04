Stiri pe aceeasi tema

- Funeraliile printului Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii si duce de Edinburgh, care a murit pe 9 aprilie la varsta de 99 de ani, vor avea loc sambata, 17 aprilie, la Capela St. George a Castelului Windsor incepand de la ora locala 15:00 (17:00 ora Romaniei, n.r.

- Stațiunea Mamaia intra in curațenie generala și se va indeparta inclusiv nisipul adus de vant pe promenada, pentru ca totul sa fie pregatit la finalul lunii aprilie – inceputul lunii mai, la deschiderea sezonului estival, relateaza Mediafax. Stațiunea Mamaia a intrat in curațenie generala,…

- Sarcinile de curațare a gospodariei sunt o parte fundamentala a vieții noastre. Tehnologia ne-a inzestrat cu aspiratoare, care nu numai ca va curața perfect podeaua, dar va scutesc și de praful ridicat pe mo...

- Incepand de miercuri, 10 martie, la Cluj-Napoca sunt disponibile 4 puncte noi de vaccinare cu 7 fluxuri, urmand ca de luni, 15 martie, sa inceapa imunizarea persoanelor care au optat pentru vaccin, in aceste centre.

- Primaria Chisinau informeaza despre organizarea și desfașurarea campaniei municipale „Curațenia generala de primavara”. Primarul general, Ion Ceban, a aprobat un plan de actiuni privind salubrizarea si amenajarea teritoriului, care va fi realizat in perioada: 01 martie - 30 aprilie a.c. Potrivit dispozitiei…

- Campania anuala de salubrizare de primavara cu denumirea „Curațenia generala de primavara”, se planifica a avea loc in acest an, in perioada 1 martie-30 aprilie. In aceasta perioada, subdiviziunile municipale impreuna cu cetațenii vor face curațenie in curțile de bloc, zonele verzi și in alte spații…

- Primaria Sectorului 6 va incepe, de duminica, o campanie de curatenie generala pe micro-zone, potrivit edilului Ciprian Ciucu, arata Agerpres. "Am gandit campania de curatenie generala pe micro-zone (cca. 60 de blocuri) incepand cu data 28 februarie! (...) Pana la mijlocul verii vom termina…

- Consiliul Judetean al Elevilor Arges s-a reunit, astazi, in adunare generala. Ordinea de zi a inclus ocuparea unor funcții in structurile de conducere și aprobarea parteneriatelor cu Biblioteca Județeana “Dinicu Golescu”, cu Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș și cu Direcția Județeana pentru Sport…