Cele mai noi tratamente pentru psoriazis Terapiile salvatoare in caz de psoriazis difera in functie de severitatea bolii, adica de cat de mari si de raspandite sunt crustele de pe piele. Tratamentele sunt individualizate si includ creme, medicamente orale, iar mai nou, pentru stadiile avansate, si terapii biologice injectabile sau perfuzabile care ajuta la controlul afectiunii. In legatura cu cea mai veche terapie in tratamentul psoriazisului, expunerea la soare, parerile sunt impartite Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

