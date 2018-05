Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17 – 20 mai, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT o noua editie a expozitiei naționale specializata in mobilier, amenajari interioare și exterioare, sub genericul: UNIVERSUL CASEI TALE & Expo Mobila. Manifestarea reunește peste…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș vine in sprijinul agenților economici cu o sesiune de instruire in domeniul Protecției Datelor cu Caracter Personal. Seminarul va avea loc in perioada 29 – 31 mai, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. “Sesiunea de instruire descrie in cateva…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș ii invita pe cei care doresc sa-și deschida propria afacere sa se inscrie la cursuri gratuite de antreprenoriat, care se desfașoara periodic pana in luna septembrie a acestui an. Cursurile au loc in cadrul unui proiect finanțat cu bani europeni – SIA…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, in perioada 10-12 mai, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, cea de-a doua ediție a StomaTim Expo, eveniment dedicat produselor și echipamentelor tehnico-medicale stomatologice. In aceeași perioada, in Sala Europa a CRAFT, va avea loc…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cel de-al doilea targ de joburi in cadrul proiectului european LaborNet – Rețea pentru mobilitatea forței de munca in zona transfrontaliera. Evenimentul are loc in data de 21 martie, incepand cu ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri din…

- Ca in fiecare inceput de an, la Timisoara este sezonul programarii nuntilor. Astfel, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza o noua editie, a sasea, a Salonului Mirilor. Este vorba de un targ de nunta complet, unde viitorii miri vor putea alege toate serviciile pentru…