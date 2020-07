Cele mai noi imagini spectaculoase cu planeta Marte (VIDEO) Roboții cu care NASA exploreaza Marte au capturat zeci de fotografii de pe Planeta Roșie, cu un peisaj nu foarte animat, dar uimitor, iar pe alocuri asemanator cu Pamintul. Un clip de 10 minute postat pe YouTube ofera poze panoramice ale suprafeței Planetei Roșii, inclusiv deșerturi imense, dune masive, afluențe infioratoare și terenuri cu cratere in care sint impraștiate roci crapate, transmite L Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Roboții cu care NASA exploreaza Marte au capturat zeci de fotografii de pe Planeta Roșie, cu un peisaj nu foarte animat, dar uimitor, iar pe alocuri asemanator cu Pamantul, scrie libertatea.ro.

