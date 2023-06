Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reunește astazi in ședința pentru a adopta mai multe masuri in vederea incheierii anului școlar in contextul grevei profesorilor. Pe agenda ședinței se va afla și ultima oferta facuta sindicatelor din Educație, dupa negocierile de ieri cu Executivul.

- Executivul a transmis astazi o noua oferta sindicatelor din Educație, reiese dintr-un mesaj intern trimis de liderul de sindicat Marius Nistor, pe grupurile de profesori. Condiția, adauga el, „este de a fi maine (duminica - n. r.) la ora 9.00, la Guvern,

- Ordonanta de urgenta pe care Guvernul o va adopta joi schimba radical modul de salarizare in educatie, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, la inceputul sedintei Executivului, adaugand ca „majorarile salariale de care vor beneficia toti cei care se desfasoara activitatea in sistemul de educatie beneficiaza…

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu liderii coalitiei, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, a durat o ora. Liderii coalitiei urmeaza sa le prezinte sindicatelor oferta din acordul discutat cu presedintele Klaus Iohannis.Oferta coalitiei pentru sindicatele din educatie cuprinde, potrivit unor surse…

- Negocierile de la Palatul Victoria dintre premierul Nicolae Ciuca și reprezentanții liderilor sindicatelor din Educație au eșuat. Sindicaliștii au refuzat noua oferta facuta de Guvern privind majorarea veniturilor personalului din Invațamant.

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca ca mesajul lor este „clar” – de luni, 22 mai, de la ora 08.00, cadrele didactice vor intra in greva generala. Negocierile pe caare le-au purtat cu premierul Nicolae Ciuca au eșuat. 100.000 de dascali, in greva! Liderul Federației Sindicatelor…

- Dupa ce in ultimele zile s-a discutat despre masurile ce urmeaza sa fie luate de oficiali in vederea reducerii cheltuielilor publice, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, premierul Nicolae Ciuca a facut declarații pe acest subiect. Așa s-a aflat, practic, cam ce plan are Executivul in aceasta…

- Dupa ce Executivul condus de Nicolae Ciuca a modificat pachetul legilor justiției, eliminand de pe lista abaterii disciplinare nerespectarea deciziilor obligatorii ale Curții Constituționale și ale Inaltei Curți de Casație și Justiție, dar și codurile pen