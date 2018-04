Cele mai noi BB și CC cream A venit acel sezon in care tenul tau are nevoie de produse cosmetice cu texturi fine, catifelate, dar totodata cu FPS ridicat, pentru a fi protejata de razele solare. Brandurile de renume au lansat, fiecare, propria formula de BB și CC cream , iar alternativele existente pe piața din Romania se adreseaza oricarui buget. Urmarește clipul video de mai sus și alege produsul preferat. Foto: Hepta, Pr Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

