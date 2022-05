Cele mai noi aplicații din AppGallery sunt disponibile pe toate device-urile Huawei Huawei iși dorește ca utilizatorii sa se bucure de cea mai tare experiența in timp ce utilizeaza device-urile. Tocmai de aceea acum primești niște beneficii speciale daca folosești AppGallery, prin intermediul aplicațiilor Huawei Browser și Huawei Mobile Cloud, iar varful de lance al device-urilor pe care le poți utiliza este Tableta HUAWEI MatePad 10.Huawei AppGallery este destinația perfecta pentru divertisment și jocuri, dar și pentru informații fresh legate de banking sau transport. Dispozitivele pot instala orice aplicație fara griji, pentru ca toate trec inainte prin verificari de securitate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

