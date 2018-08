Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii au depus in sesiunea parlamentara trecuta sute de propuneri legislative, unele dintre acestea fiind neobisnuite, precum infiintarea unei scoli pentru parlamentari, pensionarea animalelor care au servit institutiile publice sau un proiect de lege pentru combaterea antiromanismului.

- Sesiunea parlamentara din toamna va readuce in atentia publica mai multe proiecte de lege controversate, aflate la un pas de a fi adoptate. Pe langa faptul ca s-ar putea ca in noua sesiune sa fie adoptata o noua lege a pensiilor, in Parlament sunt mai multe proiecte si pentru acordarea de pensii speciale.

- Peste 2.000 de interpelari si intrebari au adresat deputații in sesiunea parlamentara trecuta, dintre care 252 au ramas fara raspuns. Majoritatea aleșilor au vrut sa afle despre pregatirile in anul Centenar, proiectele de infrastructura și masurile luate pentru sprijinirea persoanelor cu handicap,…

- Ponta spune ca Guvernul Dancila va rezolva problemele personale ale lui Dragnea prin Ordonanța. Deputatul PSD a afirmat, marti, ca “sesiunea extraordinara” a Parlamentului este “o mascarada si un mod brutal de a distrage atentia oamenilor”. Plenul Senatului a votat, marți, modificarile Codului Penal,…

- Decizia privind audierea lui Gabriel Vlase in comisia parlamentara a fost luata miercurea trecuta de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, fara a fi stabilita insa si o data pentru votul in plen. Potrivit prevederilor legale, sesiunea parlamentara ordinara s-a incheiat…

- Daniel Zamfir a facut cateva dezvaluiri despre motivele din spatele plecarii din PNL. Daniel Zamfir a declarat ca deși legile sale privind limitarea dobanzilor ale IFN-urilor și a profitului uriaș al firmelor de recuperare au fost susținute inițial de Ludovic Orban, acesta i-a cerut sa le retraga.

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca exista o foarte mare probabillitate sa se decida la nivelul conducerii Legislativului prelungirea cu 10 zile a sesiunii parlamentare, la inceputul lunii iulie, pentru ca aleșii sa definitiveze legislația penala și civila. "Este foarte ...

