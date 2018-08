Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, alesii locali si judeteni au inceput sa si publice rapoartele de activitate pe perioada iulie 2017 iunie 2018. Astazi, despre raportul de activitate al consilierului local municipal PNL…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba anunta organizarea interviului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct, prin detașare in interesul invațamantului, in data de 01.08.2018, pentru urmatoarele unitați de invațamant preuniversitar din județul Alba: Nume unitate cu personalitate…

- Alesii judeteni si au publicat cele mai noi declaratii de avere si declaratii de interese. Printre acestia se regaseste si consilierul judetean PSD Mircea Pintilie. Fost membru de baza al fostului Partid Democrat "convertitldquo; in PDL, in prezent activist PSD, fost primar al municipiului Medgidia…

- Comisia speciala pentru elaborarea Codului administrativ a adoptat miercuri un amendament care prevede ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene alesi dupa anul 1992 sa primeasca o pensie speciala in limita a trei...

- Pensiile speciale pentru aleșii locali au fost adoptate, miercuri, in comisia de Cod Administrativ. Parlamentarii au dezbatut, marti, fara a-l adopta, articolul referitor la introducerea pensiilor pentru alesii locali, discutiile fiind reluate pe acest text miercuri. UPDATE ora 14.30. Parlamentarii…

- Clipe extrem de emoționante vineri la școala nr. 7 din Drobeta-Turnu Severin. Unul din din cei mai buni dascali ai județului Mehedinți, invațatorul Dan Gioarsa, se retrage la pensie la finele anului școlar și astazi a sarbatorit acest moment impreuna cu elevii clasei sale, foști elevi și colegii de…

- Aleșii locali vor putea avea functii si in sectorul privat. Cu o conditie, insa: activitatea desfasurata nu trebuie sa aiba legatura directa cu atributiile functiei pe care o detin. Parlamentarii PSD si ALDE spun ca regimul incompatibilitatilor este mai drastic in Romania decat in alte tari. Legea a…