Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat joi pe pagina de Facebook o serie de scuze folosite de cei care incalca regulile de circulație. Reprezentanții MAI spera ca acestea sa dispara in urmatoarea perioada, așa cum s-a intamplat cu expresia „Tu știi, ma, cine e tata?”, anunța Mediafax.…

- Ministerul Afacerilor Interne a dezvaluit, pe pagina oficiala de Facebook, o serie de scuze folosite de cei care incalca regulile de circulație. Reprezentanții MAI spera ca acestea sa dispara in urmatoarea perioada, așa cum s-a intamplat cu celebra expresie „Tu știi, ma, cine e tata?”. Administratorii…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat joi pe pagina de Facebook o serie de scuze folosite de cei care incalca regulile de circulatie. Reprezentantii MAI spera ca acestea sa dispara in urmatoarea perioada, asa cum s-a intamplat cu expresia „Tu stii, ma, cine e tata?”.

- Ministerul Afacerilor Interne saluta disparitia unei expresii frecvent auzite de politistii de la circulatie si publica pe pagina de Facebook actualele incercari de intimidare ale soferilor atunci cand sunt opriti de agenti:Salutam cu entuziasm disparitia expresiei ldquo;TU STII, MA, CINE E TATA ldquo;.Ea…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat joi pe pagina de Facebook o serie de scuze folosite de cei care incalca regulile de circulație. Reprezentanții MAI spera ca acestea sa dispara in urmatoarea perioada, așa cum s-a intamplat cu expresia „Tu știi, ma, cine e tata?”.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat joi pe pagina de Facebook o serie de scuze folosite de cei care incalca regulile de circulație. Reprezentanții MAI spera ca acestea sa dispara in urmatoarea perioada, așa cum s-a intamplat cu expresia „Tu știi, ma, cine e tata?”. „Salutam cu entuziasm dispariția…

- Instituția condusa de ministrul Lucian Bode a transmis vineri, 31 decembrie, un mesaj de Revelion, in care a facut referire la filmul care face furori in aceste zile, „Dont look up”, si a transmis speranta pentru un an mai bun. „2021 s-a incheiat cu «Dont look up». 2022 trebuie sa fie cu «LOOK UP!»……

- Un barbat a fost arestat dupa ce i-a smuls telefonul din mana unui jurnalist chiar in momentul in care acesta facea o transmisiune live pe Facebook, in Egipt. #اليوم_السابعمراسل اليوم السابع كان طالع لايف يتكلم عن الزلازل التليفون اتسرق منه والواد اللي سرقه كمل اللايف ???? pic.twitter.com/ZAyHXN53z6—…