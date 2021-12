Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun, organizat de Primaria Timișoara, s-a deschis de Ziua Naționala, iar sute de oameni s-au inghesuit in prima zi de deschidere, scrie ziarul local Tion. Accesul in targ se face doar cu certificatul verde Covid. Timișorenii s-au inghesuit in centrul orașului, la deschiderea oficiala a…

- Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea ii solicita edilului Nicusor Dan sa anuleze imediat taxa de intrare de 7 lei pentru accesul in Targul de Craciun, de la Piata Universitatii, care se aplica inclusiv copiilor peste 12 ani. "In calitate de senator al cetatenilor din Bucuresti, solicit…

- Mai mulți bucureșteni au venit astazi la targul de Craciun de la Piața Universitații din București, inaugurat vineri seara. In premiera, accesul se face doar pe baza unui bilet de intrare, iar in imaginile surprinse de fotoreporterul Libertatea, se vede cum mai mulți oameni au fost cozi uriașe la casele…

- VIDEO: E fain la Cluj și la Sibiu. S-au deschis targurile de Craciun. ”Roata panoramica” este cea mai cautata atracție Vineri s-au deschis targurile de Craciun de la Sibiu și din Cluj-Napoca. Accesul este permis doar pe baza certificatului verde. La Sibiu, Targul de Craciun din Piata Mare este fi deschis…

- Bucureștenii vor avea anul acesta targ de Craciun, pe esplanada cu statui din Piata Universitatii, incepand din 26 noiembrie și pana in 26 decembrie, a anunțat vineri Primaria Capitalei. Accesul va fi permis cu bilet, care poate fi cumparat și online, și doar in baza certificatului verde COVID care…

- Targul de Craciun, ajuns la a 14-a ediție, va avea loc in Capitala in perioada 26 noiembrie – 26 decembrie, pe esplanada cu statui din Piața Universitații, a informat Primaria Capitalei. Prețul biletului este de 5 lei la achiziționarea online și de 7 lei la casa de bilete. Copiii cu varsta pana in 12…

- Targul de Craciun va avea loc in Piata Mare din centrul municipiului Sibiu, intre 26 noiembrie si 2 ianuarie 2022, iar accesul de va face doar pe baza certificatului verde, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, organizatorul Andrei Dragan Radulet. "Am amanat deschiderea pentru 26 noiembrie,…

- „Connecting Europe Express”, trenul simbol al UE, a sosit vineri, 17 septembrie, in Gara de Nord din Capitala. 2021 este Anul European al cailor ferate. Uniunea promoveaza din ce in ce mai mult acest mijloc de transport, considerat sigur și ecologic. De asemenea, Bruxelles-ul atrage atenția asupra importanței…