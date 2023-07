Stiri pe aceeasi tema

- Un depozit de munitii de la o baza aeriana greceasca a explodat joi in urma incendiului de padure din zona orasului Volos, in zona central-estica a Greciei, astfel ca au fost dispuse evacuari la Nea Anghialos, o localitate apropiata de acel oras, a declarat pentru AFP un purtator

- Un avion bombardier de apa Canadair cu cel putin doua persoane la bord s-a prabusit marti in timp ce actiona pentru stingerea unui incendiu de vegetatie in Grecia, pe insula Evia (sud), conform AFP. „Un avion Canadair grec cu cel putin doua persoane la bord s-a prabusit in apropiere de Platanisto (sat…

- In cursul acestei dimineți, pompierii romani, componenți ai modulului național de stingere dislocat in Grecia, vineri, 21 iulie, au ajuns pe insula Rodos, zona puternic afectata de incendii. Astfel, modulul Romaniei, format din 52 de militari dintre care 6 pompieri bacauani, se indreapta catre baza…

- Valul de canicula care s-a abatut asupra Greciei, face prapad in unele zone ale țarii. La doar cațiva kilometri de Capitala, gospodariile oamenilor ar putea fi oricand cuprinse de flacari. Pentru a nu le fi puse viețile in pericol, maicuțele de la o manastire au fost evacuate de polițiști.

- Aproape 100 de incendii au izbucnit in Grecia in ultimele zile, pe fondul valului de caldura traversat de Europa. Republica Elena a solicitat ajutor din partea Uniunii Europene, la intervenții fiind trimiși și pompieri din Romania.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a prelungit perioada pentru care este valabil actualul cod roșu de canicula.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a prelungit perioada pentru care este valabil actualul Cod rosu de canicula, pentru intreg teritoriul tarii (temperaturi care vor atinge…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a emis un Cod rosu de canicula, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 43 de grade Celsius, in intervalul 11-17 iulie, pentru…