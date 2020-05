Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Suceava si municipiul Bucuresti raman pe primele doua locuri la numarul cazuri de COVID-19 inregistrate, cu 2.499, respectiv 1.150 de imbolnaviri, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, pe teritoriul Romaniei sunt in total 10.635 persoane infectate cu noul…

- Pana astazi, 25 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.635 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre acestea, 2.890 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului Național de Sanatate…

- Numarul cazurilor de personal medical infectat cu noul coronavirus a ajuns la 981, conform raportarilor primite de catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu. Aproape jumatate mai exact, 462, provin din județul Suceava. Raportare pe județe: Alba- 18 Arad -53 București-131 Bacau -5 Bihor…

- Autoritațile au transmis ca, la nivel național, sunt 7707 cazuri de infectare cu COVID-19. Pana astazi, 16 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.707 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.357 au fost declarate vindecate…

- In ultimele 24 de ore in Bistrița-Nasaud s-au inregistrat 4 cazuri noi de infectare cu cu Covid-19, totalul ajungand astfel la 93. De asemenea, numarul deceselor a crescut la 10, iar inca 11 persoane au fost declarate vindecate in acest interval, totalul ajungand la 34. La nivel național, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 12 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.300 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 852 au fost declarate vindecate și externate, iar 306 decedate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii…

- Inca doi bistrițeni au fost confirmați, in ultimele 24 de ore, ca sunt infectați cu noul coronavirus, totalul ajungand astfel in județ la 78 de persoane cu CoVid-19, dintre care 12 cazuri sunt declarate vindecate. De asemenea, peste 1.600 de persoane se afla in izilare la domiciliu sau carantina instituționalizata.…

- Un numar de 3.613 de persoane au fost confirmate pana in prezent, in Romania, cu noul coronavirus, a informat sambata Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, 141 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au murit. Insa, numarul deceselor ar putea crește mult, pentru ca in secțiile de Terapie…