Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat luni ca a trimis Corpul de control la Ilfov pentru a verifica dosarele persoanelor cu handicap si a spus ca s-au gasit nereguli. Aceasta a explicat ca din circa 1.700 de dosare verificate au fost gasite neconcordanțe la peste 1.400 dintre acestea.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat luni ca a trimis Corpul de control la Ilfov pentru a verifica dosarele persoanelor cu handicap si a spus ca s-au gasit nereguli.Bucura-Oprescu a fost intrebata daca ministerul a dispus un control pentru dosarele persoanelor cu handicap. "In…

- Doi administratori ai unei societați care deține un centru rezidențial pentru persoane varstnice in Pipera au fost reținuți de procurorii DNA pentru ca ar fi folosit documente false pentru a lua licența de funcționare. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor…

- Romania a adus din Israel 3.000 de cetateni ucraineni, majoritatea, femei și copii, tranzitand tara noastra. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit duminica seara, la Prima News, despre ajutorul dat de Romania cetatenilor ucraineni refugiati din Israel. El a spus ca a fost o rugaminte a Comisiei si a forurilor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a trimis Corpul de Control la Regionala CFR București, pentru verificarea contractului de modernizare a Garii de Nord din București. Verificarile vin dupa apariția informațiilor conform carora una dintre licitațiile pentru modernizarea Garii de Nord din București…

- Comisarii de la Protecția Consumatorului din patru județe au facut verificari in caminele și centrele de copii și tineri din Giurgiu. Ei au descoperit numeroase nereguli, inclusiv produse neconforme, mizerie și lucruri uzate. Șefului Direcției de Asistența Sociala și Protecție a Copilului Giurgiu susține…

- Ministrul Afacerilor Interne Catalin Predoiu a anunțat, luni, intr-o declarație de presa, ca a trimis Corpul de control la Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Constanța pentrua verifica modul in care au acționat polițiștii in cazul tanarului drogat care a provocat tragicul accident in care doi…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis ca Romania nu-și mai permite excepții fiscale, precum cea de la plata CASS aplicata pentru angajații din sectorul IT. El a subliniat ca este nevoie acum de „echitate fiscala”. „Azi, impreuna cu Nicolae Ciuca și ceilalți lideri am inchis 99% din masurile legate de…