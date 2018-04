Cele mai multe accidente, pe străzile Aradului 54 de accidente rutiere au avut loc, in total, in municipiul și județul Arad in sezonul rece 2017/2018. Cele mai multe accidente – 25 la numar, soldate cu decesul a cinci persoane și ranirea grava a altor 25 – s-au produs pe strazile din municipiu, insa cele mai multe decese – ca urma a evenimentelor rutiere – au avut loc pe drumurile naționale care traverseaza județul Arad, inregistrandu-se 11 persoane decedate și alte 10 ranite grav in urma producerii a 15 accidente rutiere. Pe drumurile județene numarul persoanelor decedate este redus semnificativ – trei persoane decedate și… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Transport Public Arad anunta publicul calator ca, incepand cu data de 2 aprilie, pe perioada vacanței școlare – care se intinde pana miercuri, 11 aprilie – se vor face mai multe modificari in programul autobuzelor și a tramvaiului cu numarul 10. Lunga lista a modificarilor…

- Anul trecut au fost inregistrate 91 de decese in sistemul penitenciar, dintre care noua prin suicid, arata raportul de bilant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pe anul 2017 prezentat miercuri. Celelalte 82 de decese au avut cauze medicale, cele mai multe fiind boli cardiovasculare.…

- Accident in Cotmeana, județul Argeș. O femeie a murit și alte trei pesoane au fost ranite, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a derapat intr-o curba și a fost izbita violent de un camion pe drumul național 7. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei mari. Șoferul unui autoturism…

- Numarul accidentelor rutiere provocate de soferi bauti la volan a crescut in ultimii patru ani. In 2017, au fost inregistrate 247 de accidente rutiere grave pe fondul consumului de alcool, in urma carora au fost 63 de decese, iar alte 249 de persoane au fost ranite grav.La nivel national,…

- ACCIDENT CUMPLIT: A intrat CU VITEZA intr-un grup mare de PIETONI, dupa care A LUAT FOC! Victimele, in STARE GRAVA Mai multe persoane au fost grav ranite dupa ce un microbuz a intrat cu viteza pe trotuar, lovind din plin pietonii. Un microbuz in care se aflau șase persoane și mai multe butelii cu gaz…

- Puțin peste 400 a fost numarul solicitarilor la SAJ Teleorman in perioada 12-15 ianuarie 2018, printre ele numarandu-se, ca in cele mai multe weekend-uri, intervenții la persoane care au incercat sa-și ia viața, la victime ale accidentelor de circulație sau la teleormaneni care au fost gasiți decedați.…

- Accidentele rutiere ar trebui tratate de guverne ca pe o problema de sanatate publica, astfel ca trebuie sa imbunatateasca sistemele publice de transport, planificarea rutiera si designul urban, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale, potrivit Reuters. Transferul responsabilitatii pentru accidentele…

- Guvernele ar trebui sa trateze accidentele rutiere ca o problema de sanatate publica si in consecinta sa imbunatateasca sistemele publice de transport, planificarea rutiera si designul urban astfel incat sa reduca accidentele si decesele rutiere care afecteaza tarile sarace, se arata intr-un raport…