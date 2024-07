Stiri pe aceeasi tema

- Cu profunda durere, transmitem sincere condoleanțe consilierului local și fostului nostru coleg, Samoila Gal, a carui soție, Maria Gal, a plecat prematur la cele veșnice. In aceste momente dificile, suntem

- Cate trei spectacole de teatru pe seara au fost pana acum și vor fi și astazi, in cadrul Festivalului Underground – ediția a XIV-a. Majoritatea... The post Astazi, la Festivalul Underground: „Crocodil”, „Dureri fantoma” și „(In)dependenții” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Doua medicamente care puteau fi eliberate de farmacii fara prescripție medicala și alte cinci care puteau fi achiziționate pe baza de rețeta, au fost scoase de la vanzare. Medicii spun ca sunt suficiente inlocuitoare pe piața. Comisia Europeana a anunțat ca mai multe medicamente generice nu se ridica…

- Oana Roman trece, din nou, prin momente sfașietoare, dupa ce a organizat parastasul de trei luni al mamei sale. Vineri dimineața, 17 mai 2024, vedeta a mers la biserica unde a imparțit pachete cu alimente in amintirea Mioarei Roman. Oana Roman, din nou in lacrimi la parastasul de trei luni al mamei…

- In prezent, tehnologia avansata joaca un rol esențial in evoluția industriei construcțiilor metalice. Halele metalice, cu structura lor robusta și flexibilitatea ridicata in design, reprezinta de ceva vreme o soluție inovatoare pentru nevoile dinamice ale societații moderne. Pe masura ce sectoarele…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a participat la lansarea candidaturilor de primar a doi liberali de nota 10. La Fantana Mare, cu participarea senatorului Daniel Cadariu, actualul primar, un veteran cu multe mandate, care a transformat radical comuna Fantana Mare, Vasile Mucilenița și-a lansat…

- Drama intr-o familie, in timpul unui zbor cu o aeronava Ryanair, deasupra Italiei. Un barbat de 33 de ani a murit subit la cativa pasi de sotia sa insarcinata, aflata pe un alt rand de scaune.

- Ucraina le-a cerut din nou aliatilor sa faca „pasi extraordinari si indrazneti” in vederea furnizarii de aparare aeriana pentru a ajuta la apararea impotriva valurilor de atacuri aeriene rusesti care au vizat sistemul energetic in ultimele saptamani, iar unul dintre argumentele aduse de ministrul de…