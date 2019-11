Cele mai mari scumpiri de la începutul anului: citrice, cartofi, fructe și țigări. Inflația coboară la 3,4% ​​În medie, prețurile la care ne faceam luna trecuta cumparaturile au fost cu 3,4% mai mari decât fusesera cu un an în urma, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica. Fața de începutul anului, cel mai mult s-au scumpit citricele, cartofii, fructele și țigarile, topul celor mai mari creșteri de prețuri mai incluzând carnea de porc, serviciile de telefonie (din cauza deprecierii cursului de schimb) dar și combustibilii.







Reamintim ca BNR prognozeaza o rata a inflației de 3,8% în decembrie 2019, cu 0,4 puncte procentuale sub… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

