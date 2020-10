Stiri pe aceeasi tema

Un tanar de 20 de ani din orasul sucevean Siret a primit cea mai mare amenda aplicata vreodata unui sofer din Romania. Politistii au aplicat o amenda de 20.880 de lei si au suspendat permisul pana in 2024 pentru 16 nereguli la regimul rutier comise in decurs de cateva zeci de minute.

- Un barbat de 30 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de conducerea unui autovehicul, pe drumurile publice, de catre o persoana care are permisul suspendat si care se afla sub influenta alcoolului, a ajuns aseara in arestul IPJ Gorj. Acesta, la data de 3 octombrie, a fost depistat in trafic, pe…