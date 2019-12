Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona si Real Madrid au terminat la egalitate, scor 0-0, miercuri, pe Camp Nou, intr-un meci restanta din etapa a X-a a campionatuljui spaniol de fotbal La Liga. Este primul scor de 0-0 inregistrat in El Clasico din 2002. Bale a marcat in minutul 70, dar golul a fost anulat cu VAR pentru ofsaid.…

- Marele derby al campionatului de fotbal al Spaniei, FC Barcelona - Real Madrid, supranumit El Clasico, s-a incheiat nedecis, 0-0, miercuri seara, pe stadionul Camp Nou, in cadrul etapei a 10-a. Real a fost echipa care a avut mai mult initiativa in acest meci, dar nu a reusit sa fructifice…

- Nou promovata Granada, revelatia inceputului de sezon in campionatul de fotbal al Spaniei, a pierdut prima pozitie in clasament dupa ce a fost invinsa in deplasare, cu scorul de 3-1, de formatia Getafe, joi seara, intr-un meci contand pentru etapa a 11-a din Primera Division. Golurile au fost marcate…

- Comitetul pentru competitii al Federatiei spaniole de fotbal (RFEF) a decis miercuri ca primul El Clasico al sezonului, intre marile rivale FC Barcelona si Real Madrid, programat initial pe 26 octombrie, in cadrul etapei a 10-a din Primera Division, sa se dispute in ziua de 18 decembrie, pe stadionul…

- Comitetul de competitii al Federatiei spaniole de fotbal (RFEF) a decis sa amane pana in luna decembrie primul El Clasico al sezonului, intre FC Bacelona si Real Madrid, programat intial in data de 26 octombrie pe stadionul Camp Nou, in cadrul etapei a 10-a din La Liga, informeaza cotidianul AS. Masura…

- Incertitudinea plutește in continuare in cazul derby-ului dintre Barcelona și Real Madrid. Federația Spaniola de Fotbal va anunța o decizie finala luni, 21 octombrie. Barcelona - Real, primul El Clasico al sezonului, era programat pe 26 octombrie, pe Camp Noi, numai ca, in aceeași zi, e planuita o…

- Atacantul francez Ousmane Dembele a primit o suspendare de doua meciuri din cauza ca a abuzat verbal un arbitru si va rata derby-ul pe care FC Barcelona il va sustine cu Real Madrid, in data de 26 octombrie, pe Camp Nou, relateaza Reuters.

- Echipele Atletico Madrid si Real Madrid au terminat la egalitate, 0-0, in derby-ul etapei a 7-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputat sambata seara pe stadionul Metropolitano. In urma acestei remize, la capatul unui meci de mare lupta dar sarac in ocazii de gol, Real Madrid ramane lider al…