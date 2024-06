Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele trei publicații au gazduit, pe langa articolele de opinie ale analiștilor specializați pe politica, cate un articol asumat de boardurile lor editoriale, care... The post Cele mai mari trei ziare americane, New York Times, Wall Street Journal și Washington Post, ii cer lui Biden sa se retraga…

- Consiliul editorial al prestigiosului cotidian american The New York Times i-a cerut, vineri, presedintelui Joe Biden sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, dupa dezbaterea sa dezastruoasa cu Donald Trump din ziua precedenta, noteaza news,ro.

- Sustinatorii presedintelui American, Joe Biden, au sperat ca dezbaterea de joi seara va sterge temerile ca acesta, in varsta de 81 de ani, este prea batran pentru un nou mandat, insa vocea sa ragusita si prestatia sa pe alocuri ezitanta in fata rivalului

- Candidatul independent la presedintia SUA Robert F. Kennedy Jr. a avut un parazit in creier in urma cu mai mult de un deceniu, dar s-a recuperat complet, a declarat campania sa, dupa ce New York Times a relatat despre aceasta afectiune, potrivit news.ro.In urma cu 12 ani, Kennedy a declarat ca un medic…

- Președintele american Joe Biden a venit pregatit cu un roast electoral la adresa lui Trump, sambata seara, la cina anuala a Asociației Corespondenților de la Casa Alba. Evenimentul a fost gazduit anul acesta de Colin Jost, vedeta emisiunii „Saturday Night Live”.

- Joe Biden, 81 de ani, președintele din exercițiu, a recuperat din handicap și se apropie de Donald Trump (77 de ani), arata rezultatele unui sondaj privind alegerile prezidențiale din acest an, comandat de New York Times și Siena College și preluat de USA Today.Trump mai are doar un punct procentual…

- Donald Trump organizeaza sambata seara o uriasa colectare de fonduri in Florida, un nou episod crucial al luptei pentru donatii mari intre republican si Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, relateaza AFP, inforemaza Agerpres.