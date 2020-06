Cele mai importante proiecte de infrastructura rutiera din județul Gorj sunt blocate in licitații de aproape un an. Este vorba de varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu și de Drumul Expres Craiova – Targu Jiu. Pentru ambele șosele au fost organizate, in urma cu un an, licitații in vederea desemnarii unui constructor, respectiv a unui proiectant. Inca nu exista rezultate pentru licitațiile respective și se bate in continuare pasul pe loc. Lucrarile la Varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu au debutat in luna octombrie a anului 2014, dupa ce contractul cu firma constructoare Collini…