- Comisia Europeana (CE) indeamna statele membre ale Uniunii Europene (UE) sa prelungeasca pana la 15 mai interzicerea calatoriilor neesentiale in UE, o masura adoptata la 17 martie – pe o peroada de o luna – din cauza pandemiei noului coronavirus, relateaza AFP. ”Comisia indeamna…

- Profesorul Mauro Ferrari, care iși incepuse mandatul de patru ani la 1 ianuarie, și-a prezentat marți dupa-amiaza demisia președintelui comisiei UE, Ursula von der Leyen. "Am fost extrem de dezamagit de raspunsul european la Covid-19", a spus el intr-o declarație pentru Financial Times. ERC,…

- Comisia Europeana va propune o schema privind programul redus de munca, dupa model german, pentru a-i ajuta pe oameni sa-și pastreze slujbele pe perioada pandemiei, in condițiile in care economiile celor 27 de state membre sunt puternic afectate, transmite hotnews.ro. Anunțul a fost facut miercuri printr-un…

- Comisia Europeana a propus luni ‘restrictionarea’ calatorilor ‘non-esentiale’ spre Uniunea Europeana, cu unele derogari, pentru o perioada initiala de 30 de zile, in contextul in care Europa a devenit noul epicentru al pandemiei cu noul coronavirus, transmit AFP si Reuters. ‘Cu cat vor exista mai putine…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus Uniunii Europene sa instituie masuri ferme de control la punctele de frontiera Schengen in urmatoarele zile si chiar sa inchida unele puncte de frontiera pentru protejarea unor zone de risc, conform unui comunicat al presedintiei franceze, transmite…

- Activista ecologista Greta Thunberg a transmis Romaniei un mesaj in care spune ca romanii trebuie sa fie uniti impotriva taierilor ilegale de paduri, scrie Mediafax. „Buna, numele meu este Greta Thunberg si sunt o activista pentru mediu din Suedia. Va indemn sa va alaturati miscarii Fridays for Future…

- Delegatia Romaniei condusa de Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a participat astazi, in Parlamentul European, la evenimentul de lansare a consultarii publice asupra Planului European de lupta impotriva cancerului EBCP ndash; Accesul la ingrijiri oncologice in Europa, organizat…

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat joi oficial acordul privind Brexitul, ultimul pas in procesul retragerii Regatului Unit din blocul comunitar, transmite agentia DPA, citata de Agerpres.Acordul a fost aprobat prin procedura scrisa, a precizat Consiliul European, a doua zi dupa ce si Parlamentul…