Cele mai mari genti din istoria modei! Cele mai mari genti din istoria modei! Lumea modei este fara doar si poate una a extremelor. Iar atunci cand vine vorba despre genti, mai mereu in trend sunt fie cele foarte mici, nu tocmai practice, fie cele absolut imense. Vezi aceasta postare pe Instagram Oversized accessories continues at @jacquemus #SS19 | #PFW • • • • • • #paris #fashion #fashionweek #style #design #luxury #spring #summer #strawbag #fashiondesign #designer #love #nyfw #mfw #lfw #jacquemus O postare distribuita de 2i (@2imagazine) pe Sep 25, 2018 la 6:44 PDT Inca din toamna acestui an, marii designeri ai lumii au aratat,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Cum si-a serbat Valentina Pelinel ziua de nastere Ieri a fost o zi cu totul si cu totul speciala pentru Valentina Pelinel. Vedeta a implinit 39 de ani, iar sotul ei, Cristi Borcea, i-a facut cea mai frumoasa surpriza cu ocazia zilei de nastere. Conform revistei Viva! , Cristi Borcea si Valentina Pelinel…

- Potrivit BBC,citat de Hotnews.ro, banana lipita cu banda adeziva pe un perete a fost vanduta in cadrul unei licitații pentru suma de 120.000 de dolari. Lucrarea i-a aparținu artistului italian Maurizio Cattelan și s-a intitulat „Comedian”. Aceasta a fost expusa la galeria internaționala…

- Lumea modei este din nou in doliu! Patrick-Louis Vuitton, stra-stranepotul fondatorului brandului de moda de lux, a murit la varsta de 68 de ani, a anunțat compania pe contul oficial de pe rețeaua de socializare online Instagram, potrivit contactmusic.com, citat de fanatik.ro.

- Nicki Minaj este o femeie maritata, rapperita in varsta de 36 de ani confirmand intr-o postare pe Instagram ca s-a casatorit cu logodnicul ei, Kenneth Petty, relateaza UPI. Minaj a distribuit un videoclip in care apareau doua cani cu mesajul "Mrs." (doamna) si "Mr." (domnul) si doua palarii cu inscriptiile…

- Mijlocasul turc Cenk Sahin a fost pus pe liber de echipa germana de fotbal St Pauli in urma unei postari pe Instagram in care sustinea actiunea incursiunea militara a tarii sale in nordul Siriei, informeaza Reuters.

- Hailey Bieber, rochia de mireasa despre care vorbeste toata lumea A trecut mai bine de o saptamana de cand Hailey si Justin Bieber au avut parte de o nunta ca la carte. A fost o zi de basm desfasurata intr-un decor feeric, iar toata lumea s-a intrebat pana acum cum a aratat rochia de mireasa a lui Hailey.…

- Apropierea sezonului gripelor a readus in atenția tuturor importanța vaccinurilor. Stocurile de vaccinuri de epuizeaza rapid atunci cand spectrul unei boli posibil letale ne da tarcoale. Dar increderea...