- BNR a anunțat ca dorește preluarea atribuțiilor ANPC privind protecția consumatorilor de produse si servicii bancare, intr-o adresa trimisa Senatului in legatura cu poziția fața de un proiect legislativ vizand creșterea incluziunii financiare. Este vorba de inițiativa legislativa B667/2022 privind modificarea…

- Anchetatorii au facut 15 percheziții in municipiul București și alte patru județe, la o grupare suspectata de inșelaciune cu consecințe deosebit de grave, in dauna unor unitați bancare. Suspecții au folosit persoane de condiție modesta care au fost de acord sa figureze ca administratori ai unor firme…

- Cum funcționeaza țeapa ”coletul blocat”. E-mailuri otravite in numele Poștei Romane. Sunt vizate datele bancare Zeci de mii de e-mailuri au fost trimise in numele Poștei Romane catre adrese ale unor utilizatori din țara noastra, intr-o noua tentativa de frauda online. Oamenii sunt informați ca mai…

- Vanzarile Apple au scazut la sfarșitul anului 2022, deoarece cumparatorii, presați de creșterea costului vieții, și-au redus achizițiile, scrie BBC. Vanzarile pentru gigantul iPhone au scazut cu 5%, comparativ cu aceeași perioada din 2021. A fost cel mai mare declin din 2019 și mai rau decat se aștepta…

- Marți, 10 ianuarie, va avea loc o ședința in care BNR ar putea decide ca dobanda-cheie sa creasca cu 7 procente, ceea ce automat va duce la rate mai mari. Hotararea are legatura cu inflația, care a tot crescut in 2022.

- Numarul total de carduri active era, la finele lunii iunie 2022, de 20.232.563 unitati, in crestere cu 3,2% comparativ cu sfarsitul anului trecut, arata datele centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Atenție unde va faceti cumparaturile online și cui comunicați datele personale. Odata cu aproprierea Sarbatorilor se inmultesc fraudele asupra conturilor bancare, atrag atenția experții. Ca sa evitam capcanele hotilor care pandesc pe internet, specialiștii au cateva sfaturi.

- Creste numarul oamenilor de afaceri si cel al companiilor romanesti care anunta ca renunta la parteneriatele cu austriecii, dupa ce Austria a dat vot negativ pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen.Un hotel din Alba Iulia a anuntat ca renunta la toate rezervarile facute de turistii austrieci. …