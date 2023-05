Stiri pe aceeasi tema

- Stresul asupra sectorului financiar cauzat de doua falimente bancare din Statele Unite, luna trecuta, este inca o amenintare si ar trebui abordat printr-o reimaginare a procesului de reglementare, potrivit directorului general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, transmite Reuters. ”In timp ce scriu aceasta…

- Scaderea dramatica a prețului acțiunilor bancii elvețiene, cu pana la 30% miercuri, a sporit temerile legate de slabiciunile din sectorul bancar internațional, mai ales dupa prabușirea Silicon Valley Bank. Economistul Nouriel Roubini crede ca prabușirea Credit Suisse ar putea genera o noua criza financiara,…

- O alta banca regionala importanta, PacWest, si-a revenit la randul ei, cu o crestere a pretului actiunilor de peste 30%. Titlurile Charles Schwab au urcand cu aproximativ 11%, dupa ce luni au scazut cu aproape 12%. Aceste reveniri au avut loc in urma declinului puternic de luni al actiunilor bancilor…

- Autoritatile de reglementare din SUA au inchis ieri Signature Bank, cu sediul in New York, o importanta institutie financiara din industria criptomonedelor, in incercarea de a preveni extinderea crizei bancare, scrie CNBC, conform Digi24. "Anuntam, de asemenea, o exceptie similara de risc sistemic pentru…

- Bancherii inca tremura dupa prabușirea Silicon Valley Bank, dar exista un lucru care este clar: probabil ca mai multe banci vor cadea, potrivit markets.businessinsider.com. Operațiunile SVB au fost inchise vineri de autoritațile de reglementare de stat, iar Signature Bank a fost inchisa la scurt timp…

- Apar nori negri la orizontul economiei globale, care amintesc de marea criza financiara din 2008-2009. Ca și atunci, varful aisbergului este prabușirea unei banci importante din Statele Unite – este vorba de celebra Silicon Valley Bank, intrata brusc in faliment vineri, 10 martie. Prabușirea bancii…

- Bitcoin a crescut cu pana la 10% in timpul tranzactiilor, fiind ulterior cotata in urcare cu 5%, la 22.374,68 dolari pe unitate, conform datelor Coin Metrics. Ether a crescut cu 2%, la 1.585,58 dolari pe unitate. Piata globala a criptomonedelor a castigat peste 70 de miliarde de dolari intr-un interval…

- Banca Centrala a SUA spune ca intalnirea este una normala și nu a oferit alte detalii. Insa, anuntul vine dupa prabusirea de vineri a Silicon Valley Bank, care este cel mai mare esec al unei banci de la criza financiara din 2008. Intalnirea de la ora 11:30 a.m. (17:30 ora Romaniei) va analiza in primul…