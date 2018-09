Marea Britanie a cerut eliberarea imediata a celor doi jurnalisti Reuters condamnati luni la sapte ani de inchisoare in Myanmar, pentru investigarea in 2017 a violentelor impotriva etnicilor musulmani Rohingya, spunind ca verdictul submineaza libertatea presei in tara respectiva, relateaza Reuters. Si Germania a reactionat, prin vocea comisarului german pentru drepturile omului care a catalogat condamnarea celor doi jurnalisti Reuters in Myanmar drept "regres sever" pentru libertatea presei in tara din sud-estul Asiei, informeaza Reuters.