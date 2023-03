Cele mai mari crize financiare produse în lume în ultimele patru decenii Temerile de contagiune bancara raman, iar investitorii sunt ingrijorati ca economiile globale vor avea de suferit daca efectele ratelor mai mari ale dobanzilor vor torpila si alte banci. Iata o scurta prezentare a unora dintre cele mai mari crize financiare din ultimii 40 de ani: CRIZA DE ECONOMII SI IMPRUMUTURI DIN SUA Peste 1.000 de institutii de economii si imprumut (S&L) au fost distruse in SUA in timpul crizei care s-a desfasurat de-a lungul anilor 1980, ducand la costuri de pana la 124 de miliarde de dolari pentru contribuabili. Criza a avut radacini in imprumuturile imobiliare vulnerabile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu cea de-a noua crestere dobanzii cheie din martie 2022, Comitetul Federal pentru Piata Deschisa, care stabileste politica monetara, a remarcat ca cresterile viitoare nu sunt prestabilite si vor depinde in mare masura de datele primite. ”Comitetul va monitoriza indeaproape informatiile primite…

- Sosul Habanero este un sos picant. Este numit dupa ardeii iuți habanero, care sunt printre cei mai picanți ardei. Totuși, ei au o aroma deosebita, iar acest sos poate fi consumat pe fripturi, cartofi prajiți, burgeri, hot dog și multe altele. Cuprins: Totul despre ardeii habanero Nu se folosește doar…

- Coreea de Nord sustine ca aproximativ 800.000 dintre cetatenii sai s-au oferit voluntar sa se inroleze sau sa se reinscrie in armata pentru a lupta impotriva Statelor Unite, a relatat sambata publicatia oficiala din aceasta tara, potrivit Reuters.

- Rezerva Federala a Statelor Unite a anuntat ca va organiza luni o sedinta cu usile inchise a consiliului guvernatorilor, conform procedurilor accelerate, transmite Reuters, citat de news.ro.Intalnirea de la ora 11:30 a.m. (17:30 ora Romaniei) va analiza in primul rand si va determina dobanzile pentru…

- Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), spune ca perspectivele economice pentru Rusia dupa anul 2023 sunt „devastatoare”.„Economia Rusiei se va contracta cu cel puțin 7%”, potrivit previziunilor pe termen mediu anunțate de Georgieva.„Economia Rusiei va avea…

- Partenerii externi ai Republicii Moldova au transferat, in 2022, 12,7 miliarde de lei in bugetul de stat pentru a ajuta țara noastra sa faca fața crizelor in care s-a pomenit, inclusiv din cauza razboiului declanșat de Federația Rusa in Ucraina, relateaza Ziarul Național . Uniunea Europeana, Banca Mondiala…

- Agențiile de turism din China vor putea redeschide, incepand cu data de 6 Februarie a.c. afacerile turistice interne și externe, au anunțat reprezentanții Ministerul chinez al Culturii și Turismului. Intre țarile straine incluse in lista destinațiilor se numara: Thailanda, Indonezia, Cambodgia, Maldive,…

- O fragmentare severa a economiei mondiale, dupa decenii de crestere a integrarii economice, ar putea reduce PIB-ul global cu pana la 7%, dar pierderile ar putea ajunge si la 8% - 12% in unele tari, daca este decuplata si tehnologia, se arata intr-un raport al Fondului Monetar International, transmite…