Bucurestiul si Clujul raman liderii in clasamentul judetelor cu cele mai mari salarii, dar creșterile salariale cele mai mari s-au inregistrat in Timiș și Sibiu. Astfel, in Bucuresti, salariile au trecut de 5.500 de lei in ianuarie 2023, in crestere cu 685 de lei de la an la an, iar in Cluj salariile se apropie […] Articolul Cele mai mari creșteri salariale, in Timiș și Sibiu. Bucureștiul si Clujul platesc cel mai bine