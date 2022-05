Stiri pe aceeasi tema

Formatiile Glasgow Rangers si Eintracht Frankfurt s-au calificat, joi seara, in finala Ligii Europa, trecand in semifinale de Leipzig, respectiv West Ham.

- Joi seara se disputa manșa retur din semifinalele Europa League. In tur, RB Leipzig s-a impus in fața celor de la Rangers, scor 1-0, in timp ce Eintracht Frankfurt a caștigat in deplasarea de pe terenul lui West Ham, scor 2-1. Marea finala din cea de-a doua intrecere continentala va avea loc pe 18…

- Doi ziariști nemți de la Radio ARD au fost agresați imediat dupa golul egalizator al lui West Ham din meciul cu Eintracht Frankfurt: „Ne-au insultat, ne-au lovit cu pumnii și ne-au aruncat caștile pe jos”. Scandal incredibil la semifinala de la Londra din Europa League. Nu pe teren, unde Eintracht s-a…

- Barcelona a fost invinsa pe teren propriu de Eintracht Frankfurt, scor 3-2 (1-1 in tur), și parasește Europa League in faza sferturilor de finala. Catalanii au fost umiliți și in tribune, acolo unde aproximativ 30.000 de fani germani au fost prezenți, facand-o pe Barcelona sa se simta ca in deplasare…

- Vicepresedinta pentru relatii institutionale a clubului FC Barcelona, Maria Elena Fort, a dat asigurari ca gruparea azulgrana "nu a vandut direct" bilete celor 25.000 de suporteri ai echipei germane Eintracht Frankfurt care au asistat la meciul de pe Camp Nou, contand pentru returul sferturilor de finala…

FC Barcelona a fost eliminata din Europa League de echipa germana de fotbal Eintracht Frankfurt, care s-a impus cu scorul de 3-2 (2-0), joi seara, pe Camp Nou, in mansa secunda a sferturilor de finala ale competitiei.

FC Barcelona a terminat la egalitate cu echipa germana Eintracht Frankfurt, 1-1, joi seara, in deplasare, intr-un meci din prima mansa a sferturilor de finala ale Europa League la fotbal.

- Chiar daca trece printr-o perioada foarte buna, FC Barcelona a obținut doar o remiza pe terenul echipei Eintracht Frankfurt, scor 1-1, in manșa tur a sferturilor Europa League. Tot joi, PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a pierdut cu Olympique Marseille, in deplasare, scor 2-1, dar pastreaza…