- Valoarea estimata a pieței de revanzare a articolelor de imbracaminte, incalțaminte și accesorii este de 100 - 120 de miliarde de dolari la nivel mondial, de peste trei ori mai mare decat in 2020.

- Agenția pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a aprobat punerea pe piața a un tratament genetic pentru hemofilia de tip B, care costa 3,5 milioane de dolari doza. Hemgenix se administreaza intravenos, intr-o singura doza, și conține o substanța care este introdusa intr-o gena funcționala din…

- Defalcat, in industrie erau 61.255 intreprinderi, in constructii erau 72.707 intreprinderi, in timp ce in comert erau 177.351 intreprinderi si alte 312.717 intreprinderi in servicii de piata. Acestea aveau in total 4.073.991 salariati. ”Comparativ cu anul 2020 numarul total de intreprinderi a crescut…

- Printre trendurile care vor modela piața media in 2023, inclusiv in Romania, se numara reclame pe Netflix și Disney+, shopping direct de la TV, cu telecomanda, și apariția magazinelor virtuale pe platformele social media.

- ​Meta (Facebook) va face pentru prima oara concedieri masive și va renunța la multe mii de angajați, scrie Wall Street Journal , care adauga ca anunțul ar putea veni miercuri. Meta are 87.000 de angajați și cotația acțiunilor a scazut cu 70% in acest an, conform News.ro. Facebook a tot angajat oameni,…

- ”Piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&A) a inregistrat 169 de tranzactii in primele noua luni ale anului 2022, in crestere cu 18% fata de aceeasi perioada a anului 2021. In pofida volumului mai mare de tranzactii, valoarea estimata a activitatii locale de fuziuni si achizitii a fost mai mica…

- Invocand riscul unei scaderi substantiale a concurentei pe piata de retele sociale si de publicitate, Autoritatea pentru Concurenta si Piete a declarat marti ca Meta trebuie ”sa vanda GIPHY in intregime, unui cumparator potrivit”. Nu este inca clar care companie va interveni pentru a cumpara Giphy.…

- Imbunatațirea neașteptata din aceasta luna a indicelui ZEW, care masoara increderea investitorilor din Germania, a redus aversiunea fața de risc, evoluție de care a profitat moneda unica și cele aflate la marginea zonei euro, inclusiv leul. Piața valutara a fost calma iar tranzacțiile se realizau in…