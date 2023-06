Cele mai mari catastrofe feroviare din ultimii 10 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de pasageri a deraiat și s-a ciocnit de un marfar. Accidentul a avut loc vineri, in districtul Balasore din Odisha, in estul Indiei. Cel puțin 50 de oameni au murit și alte cateva sute au fost ranite in urma evenimentului feroviar.

- Asociatia Pro Infrastructura afirma, joi seara, ca exista solutii pentru prevenirea unor accidente feroviare, dar ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, nu le-a cautat cu adevarat. ”Accidentul de ieri de la Toporu, al treilea accident feroviar grav din 2023, este rezultatul unor metehne sistemice…

- Shivdayal Sharma, in varsta de 82 de ani, a murit pe loc miercuri, dupa ce un tren expres a lovit o turma de vaci care se afla pe șine. Una dintre vaci a fost aruncata zeci de metri in aer aterizand fix pe barbatul ghinionist, scrie LadBible . O a doua persoana care statea langa batran a scapat doar…

- Ministerul Transporturilor a lansat vineri seara in dezbatere publica un proiect de Ordin privind instituirea unor masuri preventive de urgentapentru imbunatațirea sigurantei feroviare. Proiectul propune verificarea cunostintelor personalului feroviar cu responsabilitati in acest domeniu, in contextul…

- Europarlamentarul Corina Cretu afirma ca Romania este tara europeana cu cea mai mare rata de mortalitate in sistemul de transport, in special cel rutier, insa din cauza starii deplorabile a infrastructurii feroviare, oricand s-ar putea inregistra un accident similar celui din Grecia si evenimentul de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza, sambata seara, ca potrivit datelor preliminare, trei cetateni romani sunt implicati in accidentul grav care a avut loc pe autostrada M1 din Ungaria, unul dintre ei fiind grav ranit. ‘Ambasada Romaniei la Budapesta a fost notificata de catre un cetatean…

- UPDATE: „Accidentul a avut loc la ora 07.37, pe drumul european DE581, in localitatea Simila, comuna Zorleni. Din primele cercetari efectuate, se pare ca, un autoturism inmatriculat in județul Vaslui, condus de catre un barbat de 58 de ani, din Simila, care a patruns pe DE 581, de pe strada Trandafirilor,…

- Sunt tot mai multe proteste in Grecia, iar șeful de gara responsabil de accidentul feroviar de saptamana trecuta a fost inchis. Un angajat feroviar grec a fost inchis duminica in așteptarea procesului pentru un accident de tren mortal care a ucis cel puțin 57 de persoane, in timp ce grecii ardeau de…