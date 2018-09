Stiri pe aceeasi tema

- O „imbunatatire considerabila“ a operatiunilor din Romania o reprezinta obtinerea unui profit net de 0,3 mil. lei in primul semestru din 2018, conform grupului turc Logo. TotalSoft, unul dintre cei mai importanti producatori de software de pe piata locala, a obtinut in primul semestru…

- Doua treimi dintre romani din mediul urban au declarat ca si-ar dori mai multe banci digitalizate in Romania, dar 68% spun ca ar avea mai multa incredere in aceste platforme daca s-ar afla sub umbrela unei banci traditionale, conform unui studiu iSense Solutions desfasurat in luna iunie a acestui an,…

- La Cluj va fi amenajata prima strada inteligenta din Romania. Va dispune de stalpi de electricitate cu Wi-Fi, stații de incarcare pentru mașini sau trotinete electrice și banci cu incarcator pentru telefoane sau tablete.

- ROBOR ar putea varia intre 3% si 3,5% in 2018, declara in luna ianuarie anul curent pentru Wall-Street.ro, Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), care sublinia, de asemenea, ca ratele la creditele in lei...

- "Creditul nu face parte directa din PIB, ci este o sursa de finantare a unor componente din PIB. Poate sa aiba o influenta indirecta. Din punct de vedere practic, ce s-a intamplat in ultimul an? A crescut creditul, chiar si cu aceasta crestere a ROBOR-ului, care este o evolutie, pana la un punct,…

- Tudor Chirila transmite un mesaj dur, dupa adoptarea Codului Penal. Artistul a spus, intr-o filmare publicata pe contul sau de Facebook, ca Romania este, de astazi, „republica infractorilor”. Tudor Chirila și-a facut vocea auzita in nenumarate randuri, fiind un critic activ al politicienilor. Miercuri,…

- Antreprenorul Nicolae Chiorean a infiintat in 1993 compania Panemar, specializata in productia de paine si produse de pati­se­rie, pe care a dus-o la afaceri de 64 de milioane de lei anul trecut, in crestere cu 18% si la un numar mediu de 600 de angajati. „Vrem sa acoperim piata din tara…

- Deficitul comertului exterior cu bunuri s-a adancit cu 500 de milioane de euro in primele patru luni din 2018 in Romania, pana la 2,8 mld. euro, arata datele Eurostat. Romania se situeaza pe locul 7 in Uniunea Euro­peana in privinta cresterii deficitului comercial in perioada ianuarie-aprilie…