Cele mai mari banci din Germania ar putea fuziona in curand

- Publicatia citeaza surse anonime care sustin ca seful Commerzbank, Martin Zielke, "ar prefera sa realizeze fuziunea astazi decat maine", dar directorul general al Deutsche Bank, Christian Sewing, le-ar fi spus apropiatilor ca o fuziune in urmatoarele 18 luni nu este pe agenda. Der Spiegel adauga…

- Directorii celor mai mari grupuri bancare germane - Deutsche Bank AG si Commerzbank AG - sunt din ce in ce mai deschisi la ideea unei fuziuni, a anuntat revista Der Spiegel, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Publicaţia citează surse anonime care susţin că şeful Commerzbank,…

- Pasagerii si membrii echipajului din doua aeronave care zburau din Europa in statul Philadelphia din SUA au fost examinati de catre medici, dupa ce 12 persoane s-au plans de simtome asemanatoare cu gripa, la o zi dupa o situatie similara dintr-o aeronava de pe ruta Dubai-New York. Cele doua…

- Guvernul german analizeaza posibilitatea de a acorda Turciei asistenta financiara in regim de urgenta, in conditiile in care la Berlin exista ingrijorarea ca o criza economica de amploare in Turcia ar putea sa se faca resimtita si in Europa, au declarat pentru Wall Street Journal mai multi oficiali…

- Rusia permite intrarea in tara a mii de noi muncitori nord-coreeni si acorda noi permise de munca, o actiune ce reprezinta o potentiala incalcare a sanctiunilor ONU. Peste 10.000 de noi muncitori nord-coreeni s-au inregistrat in Rusia din septembrie, scrie Wall Street Journal (WSJ), care citeaza…

- Guvernul a alocat nu mai putin de 10 milioane de lei pentru un sistem de supraveghere video gigant, care urmeaza sa fie instalat in orasul Sibiu, pana la mijlocul primaverii urmatoare. "A fost alocata finantarea in valoare de 10 milioane de lei pentru municipiul Sibiu din fondul de rezerva…

- Rusia poate colabora cu SUA pentru gestionarea pietei mondiale a gazelor naturale, astfel incat preturile sa nu creasca, dar nici sa nu scada prea mult, Moscova fiind de asemenea dispusa sa continue tranzitul gazelor naturale prin Ucraina chiar daca va fi construit si gazoductul Nord Stream 2, a declarat…

- Un proiect de lege care va fi trimis marti in Parlamentul de la Budapesta contine o prevedere conform careia organizatiile care ii sprijina pe imigranti vor plati o taxa speciala de 25%, a informat Ministerul ungar de Finante. Guvernul premierului Viktor Orban vrea sa utilizeze toate metodele…