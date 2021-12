Cele mai mari 10 riscuri pentru economia mondială Cele mai mari zece riscuri pentru economia europeana și globala sunt prezentate de Bloomberg într-un articol dedicat anului care va începe în curând. Este vorba de riscuri legate în principal de pandemie, dar și de conflicte comerciale și geopolitice:

1. Mutația Omicron. Noua mutație a coronavirusului poate duce la restricții suplimentare pentru activitațile economice. Chiar daca acest lucru s-ar întâmpla pentru o perioada care nu ar depași trei luni, creșterea globala din 2022 va fi puternic lovita, ceea ce ar accentua și mai mult problemele deja acute… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, singura tara din Uniunea Europeana care se afla in scenariul verde. Potrivit datelor INSP, in prezent Marea Britanie și Franța sunt țarile din Europa cu cele mai multe cazuri de infectare cu Covid-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor Institutului National de Sanatate Publica,…

- "A aparut o Hotarare de Guvern de curand care spune foarte clar: accesul, de exemplu, la mall-uri, la cinematografe, este posibil si pe baza de test. Deci, dintr-o data o sa avem o adresabilitate mai mare la testare, care, sa stiti, ca e foarte, foarte importanta, pentru ca iti ofera sansa sa descoperi…

- Numarul de persoane care se prezinta zilnic pentru a se vaccina este in creștere in majoritatea statelor europene in ultimele saptamani. Datele analizate de Libertatea prezinta o creștere importanta in state precum Germania, Franța, Italia sau Austria, in timp ce in Romania numarul persoanelor care…

- Certificatele de vaccinare sunt folosite in mod obișnuit in intreaga Uniune Europeana, dar in condițiile in care studiile au confirmat reducerea, in timp, a imunitații, ele ar putea oferi de la un punct doar o falsa asigurare privind protecția in fața bolii, scrie Politico . Este motivul pentru care…

- Italia a atins tinta de vaccinare anti-COVID-19 cu schema completa a 80% din populatia cu varsta peste 12 ani, conform datelor oficiale prezentate duminica, reusind indeplinirea unui obiectiv pe care Roma l-a stabilit drept punct critic de siguranta, informeaza Agerpres . Potrivit unei pagini de internet…

- Contractele pentru luna noiembrie la terminalul olandez TTF, care sunt de referinta in Europa, au fost tranzactionate marti, la Londra, la circa 118 euro me megawatt ora. Contractele pe termen de o luna au urcat cu aproape 19%, atingand un nou nivel record, avansul de la inceputul anului fiind de aproape…

- Alte 1553 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 23 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Rusia, 3-Germania, 3-Italia, 3-Turcia, 2-Romania, 2-Franța, 2-Ucraina, 1-Bulgaria, 1-Cipru,1-Marea Britanie, transmite Noi.md…

- Negocierile privind parteneriatul de securitate dintre SUA, Marea Britanie si Australia au avut loc in secret, in cursul summitului Grupului G7 desfasurat in iunie, fara ca presedintele Frantei, Emmanuel Macron, sa afle, scrie publicatia The Sunday Telegraph, notand ca este un efect al Brexit, relateaza…