- Studenții care locuiesc in capitala olandeza Amsterdam vor avea parte de o veste uriașa. Primaria orașului vrea sa preia datoriile tinerilor, astfel ca aceștia sa-și poata continua studiile sau sa-și gaseasca un loc bun de munca.

- Ilie Dumitrescu a implinit, luni, 51 de ani. Fostul internațional roman și-a sarbatorit ziua de naștere, acasa, in București. Ilie Dumitrescu nu a fost uitat nici de FC Sevilla, gruparea spaniola la care sportivul roman a evoluat in 1995.Clubul andaluz a ținut șa-i ureze ”la mulți ani!” lui Ilie Dumitrescu…

- Fostul primar al municipiului Sighetu Marmației, Gheorghe Filipciuc a primit astazi o diploma de recunoștința pentru abnegația, curajul și spiritul civic de care a dat dovada in zilele Revoluției din Decembrie 1989 in conducerea provizorie a municipiului Sighetu Marmației, pentru contribuția sa la evoluția…

- Ziua de vineri,13, afecteaza sute de oameni. Studiile arata faptul ca 800 de milioane de dolari se pierd la nivel global in zilele de vineri, 13. Conform cercetatorilor, de vina sunt superstițiile legate de ghinion.

- Numarul de autovehicule noi crește in Romania de la o luna la alta. Anul acesta s-a atins un nou record de mașini noi vandute in țara noastra.Pe primul loc in acest top se afla, de departe, marca Dacia, care a vandut 45.307 unitați noi in intervalul ianuarie-noiembrie 2019 .Locul 2 este ocupat de Renault,…

- Pinguinul personajului Joey Tribbiani, canapeaua din cafeneaua Central Perk si invitatia la nunta Bing se numara intre cele 80 de loturi din „Friends” scoase la licitatie in scop caritabil.

- Luiza Radulescu Pintilie „Orice poveste incepe undeva”, e avertizat spectatorul inca de la inceputul filmului romanesc „Intre chin si amin”, iar zguduitoarea poveste adevarata transpusa cinematografic de regizorul Toma Enache incepe intr-un loc si intr-un moment terifiante, definite prin ceea ce se…

- Rezultatele provizorii dupa numararea voturilor exprimate in 18.498 sectii din tara la alegerile de duminica il situeaza pe Klaus Iohannis (PNL) pe primul loc, cu 36,66%. Potrivit datelor furnizate de AEP, din cele 8.322.185 voturi valabil exprimate, candidatul PNL a obtinut 3.051.210.…