Cele mai locuibile orașe Este considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din lume de vizitat și se pare ca Viena poate fi, de asemenea, un loc imbatabil de locuit, scrie CNN . Orașul austriac a fost incoronat inca o data drept cel mai locuibil oraș din lume in lista anuala a Economist Intelligence Unit (EIU). EIU, o organizație sora a The Economist, a clasificat 173 de orașe din intreaga lume in funcție de o serie de factori semnificativi, inclusiv asistența medicala, cultura și mediul, stabilitatea, infrastructura și educația. Viena se afla in fruntea listei pentru al treilea an consecutiv,…