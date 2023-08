Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante meciuri ale zilei din Europa! Arsenal, PSG, Real Madrid si Bayern Munchen au jucat sambata. Fotbalul european la cel mai inalt nivel a revenit in acest weekend in Anglia, Franta, Spania sau Germania. Arsenal a inceput cu dreptul sezonul din Premier League. Vicecampioana Angliei a…

- Vacanța pentru cele mai importante cluburi de fotbal din Europa ajunge la final. Incepand cu 11 august se vor relua primele campionate de top, iar in perioada urmatoare vom putea vedea fotbal de cea mai buna calitate și din celelalte ligi. Premier League, La Liga și Ligue 1 sunt campionatele…

- Jude Bellingham a susținut prima conferința de presa din postura de jucator al lui Real Madrid. Mijlocașul de 19 ani a dezvaluit doi factori care i-au infuențat decizia de a alege clubul „blanco”. Internaționalul englez a fost dorit de mai multe echipe din Premier League, Liverpool, Manchester City…

- Real Madrid a incheiat cu o remiza sezonul in La Liga, 1-1 acasa cu Athletic Bilbao, duminica seara, in etapa a 38-a, in timp ce campioana FC Barcelona a pierdut, 2-1, in deplasare, cu Celta Vigo, potrivit Agerpres.Pe stadionul "Santiago Bernabeu", in meciul de adio a lui Karim Benzema, madrilenii…

- A fost nebunie totala in ultima etapa din La Liga. Real Valladolid, echipa brazilianului Ronaldo, a retrogradat incredibil. Totul dupa ce a remizat cu Getafe, scor 0-0, si a incheiat sezonul pe locul 18. Valencia si Almeria s-au salvat in extremis. Dramatismul a fost la cele mai inalte cote. Almeria…

- Presa spaniola anunta ca s-a ajuns la un acord intre Real Madrid si Borussia Dortmund pentru transferul internationalului englez Jude Bellingham, in varsta de 19 ani. Dupa ce a ratat titlul in La Liga si finala Ligii Campionilor, Real Madrid poate privi acum spre sezonul urmator. Si planuiesc sa dea…

- Jucatorii Barcelonei au primit trofeul La Liga. A fost o sarbatoare de zile mari, chiar daca Barcelona a pierdut cu 2-1 cu Real Sociedad. Stadionul a fost arhiplin la meciul cu Real Sociedad de pe Camp Nou. Jucatorii Barcelonei au primit trofeul La Liga! Fanii Barcelonei au sarbatorit un nou titlu,…