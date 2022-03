Cele mai incredibile look-uri de frumusețe de la Săptămâna modei din Paris toamna/iarna 2022-2023 Ochi bijuterie, extensii de par telescopice sau unghii XXL… Din nou in acest sezon, make-up artiștii, hairstiliștii și nail artiștii și-au depașit limitele imaginației in culise. O antologie cu cele mai uimitoare momente de frumusețe din Saptamana modei toamna/iarna 2022-2023 din Paris. Lungimi telescopice Unghii XXL Machiaj metalic Machiaj cu... The post Cele mai incredibile look-uri de frumusețe de la Saptamana modei din Paris toamna/iarna 2022-2023 appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

