- Anul incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele”. In ziua de Sfantul Vasile cel Mare, traditia spune este bine sa versi vin pe masa, sa spargi un pahar…

- Sfantul Apostol Stefan a fost un crestin timpuriu convertit dintre evreii elenisti, unul dintre cei sapte diaconi randuiti de apostoli si primul martir al Bisericii Ortodoxe. Biserica isi aminteste martiriul Sfantului Stefan din 27 decembrie si traducerile moastelor sale din 2 august.

- Filmul ''Traditii si obiceiuri romanesti de Craciun'', subtitrat in limba italiana, va putea fi vizionat online marti, incepand cu ora 11:00, pe pagina de Facebook a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, cu prilejul sarbatorilor Craciunului si Anului…

- Academicianul Alexandru Surdu, unul dintre cele mai importante nume ale filosofiei romanești contemporane, a decedat, potrivit unui anunț facut vineri, de conducerea Universitații Titu Maiorescu din București, al carei fondator era. Unul dintre cele mai importante nume ale filosofiei romanești contemporane,…

- Afla cate vor fi zile libere in 2021 din totalul zilelor de sarbatoare. Cine beneficiaza de zile libere in 2021 și ce sarbatori mari sunt in fiecare luna. Romanii vor beneficia de 15 zile libere in 2021, dar numai 7 dintre ele sunt sarbatori legale care pica in timpul saptamanii. Celelalte 8 zile libere…

- Sfantul Andrei, celebrat la 30 noiembrie in fiecare an, reprezinta o sarbatoare speciala pentru romani, pentru ca Sfantul Apostol Andrei este considerat ocrotitorul lor. Sfantul Andrei este primul dintre apostoli care a propovaduit Evanghelia la geto-daci The post Sfantul Andrei, apostolul ocrotitor…