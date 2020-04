Cele mai importante texte din programa școlară, disponibile gratuit. Unde le poți accesa online Teatrul „Puck” iși continua demersurile de a le transmite micilor spectatori magia poveștilor prin oferirea unor inregistrari audio in care basme cunoscute din literatura romana și universala sunt citite de actorii celor doua secții ale instituției. Mai exact, vor fi puse la dispoziția publicului in jur de 40 de inregistrari in limba romana și 23 de inregistrari in limba maghiara. Acestea vor putea fi accesate in curand gratuit pe site-ul www.teatrulpuck.ro. Proiectul se numește „AudioPuck – Poveștile copilariei” (in romana) și „AudioPuck – Basmele popoarelor (Nepek mesei)” (in limba maghiara).… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

