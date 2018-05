Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul de manele Dani Mocanu, trimis in judecata de DIICOT pentru proxenetism, s-a numarat printre invitatii de onoare ai unui eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie a municipiului Bucuresti. Manelistul, insotit de o colega de breasla, nu a ratat sansa de a se lauda cu reusita, pozandu-se…

- Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și Asociația Naționala a Exportatorilor și Importatorilor din Romania (ANEIR) au organizat, in Aula Carol I din sediul istoric al Camerei bucureștene, o intalnire de lucru a mediului de afaceri cu Ministrul Finanțelor Publice, Eugen-Orlando…

- Muzeul Național de Arta al Romaniei și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București anunța deschiderea expoziției de pictura, grafica și sculptura "Arta și comerț. 150 de ani de la fondarea Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București". Acest proiect curatorial este susținut de…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, organizeaza conferinta de lansare a proiectului "ANTREPRENORIAT ndash; Solutie durabila pentru ocupare".Evenimentul va avea loc joi, 15 martie 2018, incepand cu ora 14.00, la sediul Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura…

- Problemele din sectorul construcțiilor au fost intoarse pe toate fețele in cadrul unei intruniri-eveniment, la care au participat reprezentanții patronatului din domeniu, ai Fiscului, Protecției Mediului și administrației publice. Constructorii din județ și autoritațile locale s-au intalnit, vineri,…

- In perioada 16-20 aprilie a.c., in marja vizitei oficiale a Altetei Sale Regale, Principele Radu la Amman, la invitația suveranului iordanian, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) organizeaza o misiune economica in Regatul Hașemit al Iordaniei. Programul misiunii economice va…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta anunta inceperea recrutarii grupului tinta pentru cursurile gratuite de competente antreprenoriale organizate in cadrul proiectului “START - UP AS – Antreprenor de succes in Regiunea Sud - Est”, implementat de Institutul pentru Dezvoltarea…

- Ionel Constantin Ionel Constantin, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Vaslui, face o radiografie economica a județului. – De cand sunteți președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Vaslui? Ce v-a determinat sa va “inhamați” la așa ceva? – Provin din randul…