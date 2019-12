Cele mai importante momente din industria auto in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Momente inedite la Slatina, unde a rasunat cantecul „Acasa-i Romania“, insa n-a reusit sa dezmorteasca vechile rivalitati intre taberele politice. Soldatii americani s-au fotografiat cu sute de slatineni, de Ziua Nationala a Romaniei.

- Numarul total de carduri emise in Romania era, la finele celui de-al treilea trimestru din 2019, de 17.997.498 unitati, in crestere cu 1,68% comparativ cu sfarsitul trimestrului anterior, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei, informeaza Agerpres.Citește și: Romania a…

- Industria de software din România se menține în topul industriilor cheie pentru economia țarii, cu un volum de aproximativ 6,2 miliarde de euro în 2019, potrivit estimarilor specialiștilor, și, totodata, este una din cele mai echilibrate industrii în ceea ce privește balanța…

- Treizeci si trei de persoane au fost ranite - dintre care patru grav - duminica pe o autostrada din nordul Frantei intr-un accident in care a fost implicat un autocar care asigura legatura Paris-Londra, au anuntat autoritatile regionale franceze, informeaza AFP. Potrivit dpa, care citeaza prefectura…

- Industria de automobile din Romania a produs, in septembrie, 37.153 de masini. In luna septembrie 2019, au fost produse in Romania 37.153 autoturisme. Dintre acestea 29.569 au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 7.584 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Pe primele noua luni…

- eMAG este compania care a adus pentru prima oara evenimentul Black Friday in Romania si traditia continua si in ziua de azi. Retailerul a facut primele anunturi despre cum se va desfasura Black Friday in acest an:

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, joi, la Iasi, ca Guvernul doreste sa transforme Romania intr-o piata a fortei de munca bine platite iar pentru aceasta au fost implementate masuri importante din programul de guvernare, conform Mediafax.„Noi am spus tot timpul ca ne dorim sa transformam…

- Dr. Iancu Morad: Remodelarea conturului fetei, noul trend in industria estetica noninvaziva Iata ca un astfel de rezultat estetic atragator poate fi acum obtinut si in mod natural, fara machiaj si fara interventii estetice invazive. Medicul estetician Iancu Morad realizeaza aceasta interventie in Romania…