Cele mai importante modificări ale proiectului de lege a învățământului preuniversitar, aprobat de Camerei Deputaților Proiectul de lege a invațamantului preuniversitar, cu modifcarile discutate și dezbatute in ultimele zile, a fost aprobat, de deputații din Comisia de Invațamant potrivit Edupedu. 13 voturi au fost pentru, 4 impotriva și o abținere. Cele mai importante modificari pot fi vazute aici: Examenul de admitere la liceu pentru 50% dintre locuri, suplimentar fața de […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

