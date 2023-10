Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal și Manchester City se infrunta la Londra, duminica, 8 octombrie, intr-o reeditare a duelului care a ținut capul de afiș in lupta pentru titlul din Premier League sezonul precedent, iar ”tunarii” pot profita de slabiciunile aratate de ”cetațeni” in ultimele meciuri. PSG trece printr-o criza a…

- Aston Villa - Brighton 6-1 este a doua infrangere in numai trei zile pentru Brighton, la un scor de tenis, un șoc pentru revelația din Premier League, care s-a vazut condusa cu 0-3 dupa mai puțin de jumatate de ora! Echipa cu cea mai buna posesie și cele mai multe șuturi la paoarta din Top 5 campionate…

- Champions League 2023/2024 a ajuns la start cu meciurile din faza grupelor și toata lumea țintește calificarea in marea finala programata la data de 1 iunie 2024, pe legendarul stadion Wembley din Londra. Considerat „Casa fotbalului” din Marea Britanie, acest stadion a gazduit o mulțime de meciuri de…

- Atacantul norvegian Erling Haaland, castigatorul unei triple istorice cu echipa engleza de fotbal Manchester City, campionat, Cupa Angliei si Liga Campionilor, a fost desemnat, marti, cel mai bun jucator din Premier League in 2023, informeaza AFP, potrivit Agerpres.La primul sau sezon in tricoul…

- Gabri Veiga, mijlocașul in varsta de doar 21 de ani al lui Celta Vigo a decis sa semneze cu Al-Ahli, in ciuda ofertelor venite de la cluburi mari ale Europei. Barcelona, Chelsea, Manchester City și Liverpool sunt doar cateva dintre numele uriașe care au prezentat interes pentru tanarul spaniol. Fabrizio…

- Cele mai interesante meciuri ale zilei in Europa! Chelsea si Liverpool se intalnesc duminica, de la ora 18:30, in primul derby al sezonului din Premier League. Tot duminica seara, Barcelona joaca in primul meci al noului sezon din La Liga. Echipa lui Xavi incepe apararea titlului cucerit sezonul trecut.…

- Gata, așteptarea a luat sfarșit! Azi se reia noul sezon in 3 dintre cele mai importante campionate ale Europei! Premier League, La Liga și Ligue 1 au prima etapa din noua stagiune in acest weekend. Cele mai tari cote le gasești pe efbet.ro! Dupa ce a pierdut Supercupa Angliei, in fața lui Arsenal, la…

- Fundasul international olandez Nathan Ake si-a prelungit contractul cu echipa de fotbal Manchester City pana in 2027, a anuntat sambata campioana Angliei si a Europei, citata de agentia DPA, potrivit Agerpres.Ake, in varsta de 28 de ani, a sosit la Manchester City in urma cu trei ani, de la formatia…