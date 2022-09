Stiri pe aceeasi tema

- Discutam zilnic despre alimentația sanatoasa insa prea puțin de impactul somnului asupra sanatații și ce masuri putem lua pentru a crește calitatea somnului.De ce este atat de important sa avem un somn odihnitor in fiecare noapte?Somnul la fel ca alimentația reprezinta un element esențial pentru a ne…

- Daca te muti recent probabil ai luat in calcul sa apelezi la o firma de mutari mobila din zona ta, doar ca in acest moment ar trebui sa citesti mai jos si sa afli 3 lucruri de care trebuie sa tii cont cand apelezi la o astfel de firma. Sunt foarte multe firme de mutari mobila in toata tara, si daca…

- Doua masuri importante prin sunt protejați salariații și pensionarii, au intrat in vigoare din 1 iulie, a anunțat premierul Nicolae Ciuca . Nicolae Ciuca anunta ca de vineri intra in vigoare inca doua masuri importante prin care sunt protejati romanii afectati de cresterile de preturi: valoarea tichetelor…

- Doua masuri importante prin sunt protejați salariații și pensionarii, au intrat in vigoare din 1 iulie. Anunțul premierului Ciuca Premierul Nicolae Ciuca anunța intrarea in vigoare, incepand de vineri, a doua masuri, respectiv majorarea valorii tichetelor de masa de la 20 la 30 de lei și ajutorul de…

- De astazi, intra in vigoare inca doua masuri importante din pachetul „Sprijin pentru Romania”, prin care protejam romanii afectați de creșterile de prețuri: 1) Valoarea tichetelor de masa va crește

- Premierul Nicolae Ciuca anunța intrarea in vigoare, incepand de vineri, a doua masuri, respectiv majorarea valorii tichetelor de masa de la 20 la 30 de lei și ajutorul de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2000 de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- De la 1 iulie, valoarea tichetelor de masa a crescut de la 22.17 lei la maxim 30 lei per tichet. De asemenea, pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei vor primi ajutorul de 700 lei, valabil doar in luna iulie.

- O instituție medicala cere pe datorie sisteme pentru transfuzie a sangelui, despre asta a anunțat fostul premier Ion Chicu. „Instituțiile medicale din țara au ajuns sa ceara pe datorie diverse echipamente. O astfel de scrisoare a fost scrisa de spitalul din Hancești in adresa altor instituții”, a scris…