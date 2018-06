Cele mai importante lucruri pe care fiul le învaţă de la tată Cu toate ca mama este prima persoana din viața copilului și cea care ii va purta de grija toata viața, un baiat are nevoie de influența masculina pentru a invața lucruri cu adevarat importante despre rolul sau in viața. Mai jos sunt 8 lecții de viața foarte importante pe care tatal trebuie sa le transmita fiului potrivit YVE.ro. 1. Ce inseamna sa caștigi și sa pierzi? Copilaria este marcata de jocuri și competiții, iar copilul are ca parteneri prietenii dar și tatal se poate implica in aceste acțiuni. Astfel , ii poate arata fiului cum sa-și foloseasca insușirile barbatești… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

