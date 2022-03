Cele mai importante construcții ale Greciei Antice Nu reprezinta pentru nimeni o necunoscuta faptul ca Grecia este considerata leaganul civilizației europene, dovada fiind numeroasele marturii și scrieri care vorbesc despre țara care și-a pus amprenta pe istoria umanitații. Rolul Greciei Antice in dezvoltarea culturala, spirituala și politica a societații actuale este uriaș, insa minunile arhitectonice ridicate de grecii antici incepand cu anul 900 i.Hr. și pana in secolul I d.Hr. au precedat unele dintre cele mai emblematice stiluri din lume. Cuprins: Partenonul (Parthenon) Templul lui Zeus din Olympia (Olympieion) Templul Erechtheion (Erechtheum)… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de presa oficiala a Kremlinului, RIA Novosti a publicat, in dimineata zilei de 26 februarie, un articol prin care Rusia recunoaste razboiul de cucerire a Ucrainei si aducerea acesteia inapoi in Rusia, potrivit G4media. La scurt timp, articolul a fost sters, insa a ramas in arhiva.

- Primarul Ion Ceban anunta ca municipiul Chisinaul a facut planul in caz ca mai multe persoane vor avea nevoie de refugiere in contextul deteriorarii grave a situatiei de securitate din Ucraina. Planul se refera la locuri de cazare, alimentatie, acordarea asistentei sociale si medicale, transmite IPN.

- Statuia lui Zeus din Olympia a fost prima dintre cele șapte minuni ale lumii antice , in ordine cronologicaceea ce nu este deloc surprinzator deoarece istoria și amploarea construcției erau unice. Cuprins: Cand a fost construita statuia lui Zeus? Cine a construit statuia lui Zeus din Olympia? Cum arata…

- Mii de oameni din cele mai sarace tari din Africa au o gura de apa datorita unor romani generosi. Constructia de fantani la capatul lumii, pentru sarmani, a mobilizat sute de oameni. Antreprenorul Stefan Mandachi si pastorul adventist Mihai Brasov sunt sufletul proiectului.

- 118 milioane de lei- o suma record pentru industria de aparare din Brașov- va ajunge, in 2022, sub forma de investiții din alocari bugetare. Menținerea competitivitații acestei industrii importante pentru județ a fost discutata de Ministrul Economiei, Florin Spataru, cu reprezentanții producatorilor…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat marti ca este ''prematur'' ca tarile sa revendice victoria in fata COVID-19 sau sa renunte la incercarile lor de a opri transmiterea virusului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Este prematur…

- Un total de 77 de decese a fost inregistrat marți, depașind precedentul record național de 57 de joia trecuta, potrivit datelor oficiale citate de Reuters.„Astazi este o zi foarte dificila pentru statul nostru”, a declarat premierul din New South Wales (NSW), Dominic Perrottet, in timpul unei conferințe…

- Fortele colective de mentinere a pacii din cadrul Organizatiei Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC) se vor retrage din Kazahstan dupa stabilizarea completa a situatiei din aceasta tara din Asia Centrala, a declarat marti ministrul rus al apararii Serghei Soigu, citat de agentiile de presa Interfax…