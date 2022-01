Cele mai importante 5 jocuri și activități pe care să le faci alături de micuțul tău De foarte multe ori, adulții au impresia ca este perfect in regula sa ii lase pe cei mici sa se joace singuri, cu acea colecție imensa de jocuri și jucarii pe care le-au oferit-o copiilor. Deși prichindeii adora sa faca asta, implicarea parinților in activitațile lor este extrem de importanta. A te juca o ora cu odrasla ta nu inseamna numai timp de calitate petrecut impreuna, ci și o contribuție enorma la dezvoltarea acestuia. Cand parinții arata interes fața de jocurile și activitațile celor mici, aceștia sunt motivați sa devina mai buni, sa fie mai curioși și sa invețe cat mai multe lucruri… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

