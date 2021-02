Stiri pe aceeasi tema

- Randamentul lui Denis Man la FCSB e formidabil, cu 13 goluri in 16 etape. Daca-și va pastra media, Dennis va trece de 30 de goluri in sezonul acesta, o performanța nemaiintalnita in Romania din anii '80, cand Mateuț și Camataru inscriau peste 40 de goluri pe campionat și deveneau cei mai buni marcatori…

- Modelul vizat pe cele doua piete este de fapt nava amiral a marcii KIA in Europa, Stinger facelift 2021. In Germania acest model are un pret de pornire care incepe de la suma de 58.000 euro cu toate taxele incluse in timp ce la KIA Romania aceeasi masina cu aceelasi nivel de echipare…

- Modelul vizat pe cele doua piete este de fapt nava amiral a marcii KIA in Europa, Stinger facelift 2021. In Germania acest model are un pret de pornire care incepe de la suma de 58.000 euro cu toate taxele incluse in timp ce la KIA Romania aceeasi masina cu aceelasi nivel de echipare…

- Marturia unui șofer roman de tir descrie impasul de dimensiuni uriașe care s-a produs dupa ce mai multe țari, alertate de dezvoltarea noua a Covid-19 de pe teritoriul britanic, au inchis granițele cu UK. Ministerul roman de Externe, apelat de Libertatea, spune ca nu poate oferi un numar clar, dar ca…

- In dezbatere la MLPDA: studiul de fezabilitate pentru D.A.N.U.B.E. - Retea de acces la Dunare - deblocarea circulatiei in Europa prin dezvoltarea in Romania a unei infrastructuri de porturi TEN-T de inalta calitate in conditii economice optime - PORT GIURGIU Miercuri, 16 decembrie, la Ministerul Lucrarilor…

- Primul procuror european, Laura Codruța Kovesi, a declarat pentru publicația N1 ca slujba ei va fi sa investigheze toate acele infracțiuni legate de frauda, in special frauda financiara, in special cu banii Uniunii Europene , ceea ce inseamna ca „vom investiga frauda financiara comisa impotriva bugetului…

- Țara noastra se menține la un nivel ridicat al infectarilor cu coronavirus. Saptamana trecuta a marcat o scadere nesemnificativa a cazurilor fața de saptamana precedenta, la un prag de peste 57.000 de infectari. Practic, in ultimele doua saptamani s-au inregistrat peste 100.000 de cazuri COVID-19, adica…

- Lidl continua sa sprijine producatorii locali prin facilitarea exportului de produse autohtone catre magazinele Lidl din Europa, in valoare de 59 milioane de euro, in 2019. Datele au fost extrase din cel de-al treilea raport de sustenabilitate lansat de retailer, care acopera perioada 1 martie 2019…